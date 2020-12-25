Потери кредитных организаций РФ от целенаправленных атак хакеров после снижения на 93% в 2019 году в текущем году еще больше сократились. Об этом сообщил генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

«По данным за прошлый год, потери банков от целенаправленных атак сократились по сравнению с предыдущим периодом почти на 93%, до 93 миллионов рублей. А 2020 год показал еще большее падение ущерба от целевых атак в банковском секторе», — сказал он.

Сачков отметил, что в 2016 году наблюдался рост ущерба финансовых организаций от целенаправленных атак на 300%, но уже с 2017 года началось падение. Основные группы хакеров, атаковавшие банки в 2016—2018 годах, сменили тактику и вступили в так называемые партнерские программы с операторами вирусов-шифровальщиков.



По словам основателя Group-IB, подобная коллаборация уже привела к увеличению ущерба от атак шифровальщиков в мире до 1 млрд долларов.