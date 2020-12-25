Служба финансового уполномоченного выявила мошеннические попытки взаимодействия с гражданами неизвестных лиц от имени финомбудсмена, говорится в сообщении службы. По словам главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, мошенники связываются с гражданами по телефону и приглашают на очную встречу. При этом граждане не подавали обращений в службу. Очевидно, что речь идет о действиях недобросовестных лиц, цель которых неизвестна, отметил Воронин.

Служба финансового уполномоченного взаимодействует с потребителями финансовых услуг лишь в том случае, если потребитель подал обращение к финансовому уполномоченному, сообщил Воронин. Сотрудники не связываются с заявителями по телефону. Взаимодействие осуществляется через личный кабинет потребителя на сайте финомбудсмена либо посредством почтовых отправлений, добавил он.

Если звонят неизвестные и представляются сотрудниками службы финансового уполномоченного, не стоит вести с ними разговор и тем более не стоит предоставлять какие-либо персональные данные и встречаться, предупредил Юрий Воронин.