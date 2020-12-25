«Сбер» получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы РФ. Решение принято в результате открытого аукциона, который организовало Минцифры России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта, уточняется в сообщении СберБанка .

В основу платформы для государства «Сбер» заложит собственные технологии. Часть из них, например, используется в качестве компонентов его собственной облачной платформы Platform V. Банк подчеркивает, что проектировал свою платформу, «чтобы она соответствовала самым строгим критериям надежности и безопасности», и выражает уверенность, что «сможет обеспечить надежную, быструю и бесперебойную работу для сервисов государственного уровня».

В будущем экспертиза «Сбера» может помочь внедрению технологий искусственного интеллекта в процессы: за счет этого будет обеспечено снижение издержек и повышение эффективности работы государства. Для этого могут быть задействованы вычислительные ресурсы самого мощного в России суперкомпьютера «Кристофари».

Другие компоненты платформы «Сбера» для государства также позволят:

увеличить скорость разработки государственных сервисов на основе готовых микросервисов;

внедрить новые методы проектирования и разработки сервисов в режиме Agile;

создать единые решения, доступные сразу во множестве каналов, которыми пользуются клиенты: в веб-сервисах, приложениях, голосовых ассистентах, кол-центрах и т. д.

Совокупность технологий, которые «Сбер» предложит для развития единой государственной цифровой платформы, дает возможность разработчикам сэкономить ресурсы на их создание с нуля и сразу создавать передовые массовые сервисы, отмечают в банке. «Таким образом, «Сбер» не становится монополистом рынка разработки государственных информационных систем, а, наоборот, предоставляет технологии, которые помогут ему расти и развиваться», — указывают в финучреждении.



«Сегодня перед государством стоят амбициозные задачи по цифровизации. Отличительная особенность «Сбера» в том, что большинство из предлагаемых рынку решений мы создавали для себя, они прошли испытания самого сложного уровня. Поэтому мы приняли решение принять участие в аукционе на создание единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех». Мы хотим, чтобы технологии «Сбера» применялись при создании единой государственной цифровой платформы, которая должна обеспечить быстрое и безопасное создание сервисов нового уровня для граждан, бизнеса и государства», — комментирует президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.