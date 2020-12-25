Большинство россиян (70%) считают, что взрослые дети должны материально помогать своим пожилым родителям, выяснили НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В среднем респонденты оценивают размер ежемесячной помощи в 10,3 тыс. рублей в месяц. При этом большинство россиян (61%) начали заботиться о родителях с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодежь должна материально поддерживать старшее поколение. Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%. Чем старше респонденты, тем более актуален для них вопрос помощи родителям. С необходимостью материальной поддержки согласны 77% россиян в возрасте 41—50 лет и 65% 18—30-летних. Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям говорят жители Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерово (76%).

Не все родители нуждаются в помощи выросших детей, часть из них еще достаточно молоды и имеют собственные солидные доходы. Поэтому самая большая доля (58%) тех, кто реально и регулярно поддерживает старшее поколение, наблюдается среди россиян в возрасте 41—50 лет. Тем не менее более половины опрошенных (61%) говорят, что начали так или иначе помогать родителям сразу после окончания вуза, с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

В среднем россияне считают, что размер ежемесячной помощи родителям должен составлять 10,3 тыс. рублей в месяц. Выше оценки необходимой поддержки в Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц), Москве (15 тыс. рублей), Краснодаре (13,9 тыс.), Екатеринбурге (12,4 тыс.), Казани (11,6 тыс.), Красноярске (11,6 тыс.), Тюмени (11,2 тыс.) и Ростове-на-Дону (11,2 тыс.).

Размер реальной регулярной поддержки для старшего поколения в среднем по стране составляет 66 тыс. рублей в год. Самую существенную поддержку (81,1 тыс. рублей в год) пожилые родители могут получить от уже полностью ставших на ноги детей в возрасте 41—50 лет. Самый высокий размер среднегодовой помощи наблюдается в Санкт-Петербурге (180,1 тыс. рублей), Москве (178 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (105,9 тыс.), Краснодаре (102,3 тыс.) и Владивостоке (89,5 тыс.). Больше, чем в среднем по стране, родителям помогают также жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля.