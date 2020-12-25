Промсвязьбанк получил докапитализацию от государства на 25 млрд рублей, сообщил глава банка Петр Фрадков в интервью на телеканале «Россия 24».

«Увеличивается капитальная база банка. Буквально на днях состоялась докапитализация банка от акционера, то есть от государства, ровно на 25 миллиардов рублей», — рассказал Фрадков.



Ранее сообщалось, что ПСБ будет докапитализирован государством на 31,8 млрд рублей , до 140 млрд, путем дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций по закрытой подписке.