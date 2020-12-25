За все время судебных разбирательств с бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми нынешнему руководству банка удалось взыскать 22 млрд рублей, сообщил глава ПСБ Петр Фрадков в интервью на телеканале «Россия 24».

«По результатам пока уже взыскано 22 миллиарда рублей. Мы эту работу будем тоже продолжать, но она требует определенного времени, потому что это сложная работа, это такой процесс, который мы не совсем можем контролировать», — рассказал Фрадков.

По словам главы банка, ПСБ ведет сотни судов и в арбитражном, и в уголовном производстве. Он отметил, что по делу Ананьевых уже арестованы объекты недвижимости и искусства на территории России.



Напомним, в 2018 году ПСБ подал иск о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров банка на рекордные 282 млрд рублей. Убытки с братьев Ананьевых также пытается взыскать Банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста».