Правительство России выделяет более 16 млн рублей на поддержку образовательного кредитования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«По поручению президента правительство расширило программу государственной поддержки образовательного кредитования. Сегодня дополнительно направим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 млн рублей. В этом году ставка на такие займы была снижена до 3%. И эта мера оказалась очень востребованной», — сообщил Мишустин.

По его словам, такие льготные условия позволяют тем, кто обучается на платной основе, серьезно сократить расходы на образование.