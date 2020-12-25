Пенсионный фонд России приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных начислений за январь. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ПФР.

«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства Почте России, с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая СберБанк », — рассказали в фонде.

В ведомстве отметили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь начнется с завтрашнего дня. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через Почту России, доставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику.



«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — добавили в ПФР.