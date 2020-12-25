Экстренных планов по новым мерам поддержки малого и среднего предпринимательства нет, но Кабмин РФ планово реализует целый набор программ для помощи такому бизнесу. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это зависит от ситуации, сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля сделал особый акцент на том, что на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в этом секторе новых рабочих мест, направлена очень большая доля работы. С этой же целью, по его словам, работает целый ряд структур. При этом Песков заметил, что часть из них, например МСП Банк, поменяли свою принадлежность. Он также напомнил, что для поддержки малого бизнеса действует целый набор программ.

«Это является одной из главных целей работы правительства», — заключил Песков.