Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в ноябре рекордные 880,5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 5,7%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,397 млн рублей), Московской области (1,114 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,093 млн рублей), Ленинградской области (0,977 млн рублей), а также в Краснодарском крае (0,973 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост среднего размера выданных автокредитов в ноябре 2020-го продемонстрировали Кемеровская область (+74%), Москва (+14,4%), а также Ульяновская (+12,1%), Рязанская (+11,1%) и Омская (+10,2%) области. В Кировской (-5,4%), Оренбургской (-3,4%) и Свердловской (-2,8%) областях было отмечено снижение данного показателя.