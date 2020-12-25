В слабом рублем заинтересованы российские экспортеры, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала RTVI .



«Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала председатель Центробанка.

Глава ЦБ подчеркнула, что выступает за плавающий рубль. Напомним, Банк России упразднил «валютный коридор» и отказался от регулярных интервенций для удержания курса валют в определенном интервале в ноябре 2014 года.