Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала оливье своим любимым блюдом к новогоднему столу. Об этом она рассказала в интервью на телеканале RTVI .



«Оливье (любимое новогоднее блюдо. — Прим. ред.) Ну, селедка под шубой у меня не очень хорошо получается, хотя я люблю. <...> Курочку запечь, мясо запечь, все можно сделать», — отметила глава Банка России.

Эльвира Набиуллина рассказала, что любит готовить и не только на Новый год. Праздник глава ЦБ предпочитает встречать в кругу семьи: «Дома, на даче среди елочек, среди снега».