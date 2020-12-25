На большинстве нотариальных документов с 29 декабря появится специальная маркировка — QR-код. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате, пояснив, что он обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от подделок: такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему.

«Проверить предъявленный документ сможет любой человек, у которого есть смартфон. Проверка документа с QR-кодом происходит автоматически и включает в себя два этапа», — говорится в релизе.

«QR-код — это машиночитаемая маркировка, которая будет размещаться в правом нижнем углу нотариального документа. Каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, Ф. И. О. нотариуса, нотариальный округ нотариуса. Убедиться в подлинности нотариального документа с помощью QR-кода очень просто: подойдет любое сканирующее устройство (удобно использовать приложение на смартфоне). Для проверки необходимо навести сканер на маркировку, далее на экране появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального документа — Ф. И. О. заявителей, дату совершения нотариального действия и другие, сведения откроются по этой ссылке. Достаточно сверить информацию из текста документа с данными QR-кода, чтобы убедиться в его достоверности. QR-код нет смысла каким-либо образом копировать или фальсифицировать: попытка сгенерировать код в другой программе и нанести на подделываемый документ не пройдет, поскольку такая подмена вскроется при проверке, для этого предусмотрен второй этап. Так как сведения о каждом нотариальном действии вносятся нотариусом в единую информационную систему (ЕИС) нотариата, то проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит и сообщит, есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Если документ зарегистрирован в системе — перед вами не подделка», — пояснили в организации.

Там подчеркивают, что появление QR-кодов на нотариальных документах также делает бессмысленным существование криминального «рынка» поддельных нотариальных бланков. Такие подделки и ранее при их предъявлении выявлялись нотариусами или государственными органами, если они направляли запрос в ЕИС нотариата. Теперь же практически любой человек сможет самостоятельно установить подлинность нотариального документа, и покупка поддельного бланка с поддельной печатью нотариуса не поможет обойти закон.

Установление дополнительной цифровой защиты на документ не потребует дополнительных расходов от граждан: проставление маркировки на нотариальный акт совершается в рамках одного нотариального действия, а вся разработка и поддержка платформы QR-кодирования осуществляется за счет средств нотариата. Это предусмотрено законодательными положениями, вступающими в силу в конце декабря. В Федеральной нотариальной палате напомнили, что федеральный закон № 480-ФЗ, который еще называют «законом о цифровом нотариате», также предусматривает возможность удаленного обращения к нотариусу через Интернет для ряда нотариальных действий и дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами и ряд новых нотариальных действий.

QR-коды будут присутствовать только на «бумаге»; электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, так как защищены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.



«С 29 декабря QR-коды появятся на большинстве нотариальных документов, таких как доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других важных документах. Таким образом, введение двойной защиты юридически значимых документов гарантирует безопасность и соблюдение законных интересов и граждан, и юридических лиц. Государственные органы и органы местного самоуправления в случае необходимости могут запрашивать информацию о соответствии текста нотариального документа через ЕИС нотариата», — отмечается в сообщении.