Россияне смогут подавать запросы на регистрацию межрегиональных сделок с недвижимостью через многофункциональные центры с I квартала 2021 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-коференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский, передает ТАСС.

«Начиная с первого квартала следующего года граждане и юридические лица смогут в МФЦ подавать запросы по экстерриториальному принципу, потому что это удобно человеку: МФЦ, как правило, расположены близко к дому», — сказал Скуфинский.

Он добавил, что в этом году экстерриториальные запросы можно было подать через Федеральную кадастровую палату и ее филиалы.



Экстерриториальный принцип подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав предполагает, что гражданин может обратиться за регистрацией прав независимо от места расположения недвижимости.