Американский бизнесмен Майкл Калви, освобожденный ранее из-под ареста, вернулся к работе в инвестиционном фонде Baring Vostok, основателем которого он является. Об этом он сообщил «Интерфаксу». На вопрос агентства, собирается ли он продолжить инвестиционную деятельность в России, Калви пообещал ответить позже.

Верховный суд РФ освободил 12 ноября Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» из-под домашнего ареста.

Обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, а также посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро». Также им запрещено общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов.

Калви находился под домашним арестом с апреля 2019 года. По версии следствия, Калви и другие обвиняемые похитили указанную сумму в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком.