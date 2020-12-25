Старт проекта состоялся в середине августа нынешнего года силами специалистов IT-команды ЛК «Эволюция». На начальном этапе была проведена работа по формализации функциональных требований к будущей системе, выбрана платформа для реализации требований и сформирован перечень технических заданий для создания специализированных доработок. В сентябре к проекту подключились специалисты ЦМД-софт в качестве разработчиков функциональности лизингового решения.

17 ноября 2020 года новая IT-система в состоянии MVP (minimum viable product— продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями) введена в боевую эксплуатацию. Функциональность программного решения обеспечивает полный цикл работы с клиентом, начиная с первичного обращения, проверки клиента во внешних источниках, квалификации обращения в сделку, движения заявки по этапам согласования и формирование лизингового договора. В договор включена функциональность, связанная с автоматизацией процессов страхования и формированием заявок на оплату. В рамках первого этапа проекта было реализовано электронное хранение документов, а также выполнены интеграции с различными специализированными сервисами.

«Проект выполнен за 3 месяца, что говорит само за себя. Мы тщательно продумывали организацию проекта, а также нашли соответствующего подрядчика с опытом и наработками в финансовой сфере, готового гибко встроиться в нашу команду. Мало кто верил в то, что такие объемы работ возможно выполнить за такой короткий срок, но, тем не менее, нам это удалось. Впереди у нас большие планы по развитию проекта, и мы надеемся реализовывать их в партнерстве со специалистами компании ЦМД-софт», - прокомментировал Алексей Матюнин от ЛК «Эволюция».

«Прежде всего, хочу выразить благодарность коллегам из ЛК «Эволюция» за возможность участия в столь интересном и амбициозном проекте. Высокая квалификация, слаженность и целеустремленность всех участников нашей совместной команды определили успешность проекта. Несмотря на то, что коллеги имеют собственный значительный опыт разработки и внедрения IT-систем, мы имели возможность использовать свои методики и наработки для проектов финансовой отрасли. Например, в решении используется наш конструктор печатных форм «ЦМД-софт: WordMerger» со специализированной утилитой для разметки шаблонов договоров», - отметил Василий Марченко, руководитель направления CRM компании ЦМД-софт.

Лизинговая компания « Эволюция»

ООО «ЛК Эволюция» – универсальная лизинговая компания, основанная в 2020г., с уставным капиталом 300 млн. руб. Генеральным директором назначен Олег Заглядин имеющий успешный опыт в лизинге с 2002г., основная команда также с более 10-ти летним стажем работы. Компания входит в ТОП крупнейших финансово-промышленных холдингов РФ. Учредителем компании является ОА ХК Эволюция, работающая в сфере инвестиций.

Конструктор печатных форм «ЦМД-софт: WordMerger»

Программный модуль позволяет формировать готовые к печати и подписи выходные документы произвольной сложности в форматах Microsoft Word (*.doc, *.docx), Microsoft Exсel (*.xls,*.xlsx), PDF, XPS, HTML, OpenOffice (.odt) на базе шаблонов документов, подготовленных в Microsoft Word или Microsoft Exсel. Модуль может использоваться Dynamics 365, Creatio, ELMA, а также с любой другой SQL-совместимой платформой.

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АО « ЦМД-софт»

ЦМД-софт - IT-компания с 25-летним опытом разработки и внедрения информационных решений на передовых технологиях ведущих поставщиков. Компания предлагает бизнес-решения на базе CRM, ERP, BPM, BI, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Специалисты ЦМД-софт оказывают услуги IT-консалтинга для эффективной технологической поддержки бизнес-процессов клиентов.