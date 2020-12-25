Почти каждая пятая заявка в микрофинансовые организации (МФО) в этом году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в исследовании МФК IDF Eurasia (бренд Moneymen). На долю последних на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок (+3 п. п. год к году), на долю ИП — 9% (+1,5 п. п.).

В среднем ставка для ИП варьируется от 0,5% до 0,8% в день, срок по таким займам доходит до 18 недель. В зависимости от МФО максимально возможная сумма займа — от 120—150 тыс. рублей до 3 млн рублей.

ИП в основном берут деньги, когда остро встает вопрос закупки товаров, выплаты аренды и зарплаты, рассказал коммерческий директор МКК «Папа Финанс» Максим Морозов. В банках за последнее время ИП столкнулись с отказами или долгим одобрением — до трех дней, такие сроки ожидания ИП не могут себе позволить, отметил управляющий партнер ГК «Финбридж» Леонид Корнилов. В то же время судьба малого бизнеса в текущих экономических реалиях малопрогнозируема, считает Морозов. По его словам, ИП попадают в разряд рисковых клиентов, но опыт показал, что они очень ответственно относятся к выполнению обязательств.

В 2021 году рост обращений ИП в МФО продолжится, уверены эксперты.