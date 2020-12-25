Своевременное закрытие границ и подготовка системы здравоохранения позволили России спокойнее «принять удар» пандемии. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«За счет того, что мы достаточно быстро закрыли границы, у нас очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о том, что в Китае появился смертельный вирус. И, в общем, вот это время, которое мы использовали между информацией о начавшейся эпидемии, и тем, как мы подготовили систему здравоохранения, а это в России было 2-2,5 месяца, дала нам возможность более спокойно принять удар, чем это было в других странах», — сказала она.

Почти 20% коек в российских больницах перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, сообщила она.