Правительство в 2020 году увеличило финансирование системы здравоохранения более чем на 500 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За 2020 год мы более чем на 500 млрд увеличили финансирование системы здравоохранения. Дополнительно из этой суммы 47,5 млрд направили на систему обязательного медицинского страхования», — сообщила она на брифинге.

Голикова отметила, что правительство руководствовалось тем, что на систему здравоохранения легла максимальная нагрузка на фоне пандемии коронавируса. «Каждый раз наша работа ориентировалась на необходимость опережения текущей ситуации. То есть каждый раз мы финансировали расходы с некоторым запасом, чтобы избежать каких-то провалов в финансовом обеспечении тех или иных мероприятий», — сказала она.

По словам Голиковой, сумма в 2,3 трлн рублей будет направлена на финансирование системы здравоохранения в регионах РФ в 2021 году. «Регионам только на оплату оказанной медицинской помощи в 2021 году будет направлено 2,3 триллиона рублей. Не считая тех средств, которые будут направлены на национальные проекты, на строительство и реконструкцию региональных медицинских организаций», — сказала она.

Также Голикова сообщила, что модернизация службы эпидемиологического надзора в России потребует 17 млрд рублей в 2021 году. «На модернизацию инфекционной службы в бюджете 2021 года предусмотрено 17 млрд рублей. Это и модернизация лабораторной службы, <...> строительство и реконструкция новых больниц, и, безусловно, отдельные мероприятия, которые требуют улучшения качества оказания медицинской помощи», — сообщила она. По ее словам, во время модернизации будет делаться акцент на цифровизацию.