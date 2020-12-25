Полное решение проблемы бедности в России потребует еще чуть более 700 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается чуть более чем в 700 миллиардов рублей», — сказала она.



По словам Голиковой, порядка 80% россиян, живущих за чертой бедности, — это семьи с детьми.