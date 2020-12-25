Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в эфире телеканала RTVI о значении своих брошек. Ими она пыталась передать понимание регулятором финансовой ситуации.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина.

По ее словам, первой брошью, которую она надела на пресс-конференцию, была фигурка аиста, которую подарила невестка. Тогда журналисты начали гадать, что это за птица и что она означает для Центробанка.

В марте глава Банка России надела брошь в виде неваляшки. По словам Набиуллиной, она выбрала ее для того, чтобы прорекламировать новый сайт ЦБ и рубрику с антикризисными мерами, символом которой была неваляшка.

«Она понравилась, и мы поняли, что не хотим ограничиваться птичками, и так пошли брошки… Они, конечно, каждый раз значат разное. Я, конечно, думаю о смысле в брошках, но его интерпретируют гораздо шире», — рассказала Эльвира Набиуллина.

На последней в 2020 году конференции по ключевой ставке глава ЦБ надела брошь с изображением снегиря. «Снегирь — это зимняя красивая птица, которая может переносить разные заморозки, стойкая такая», — намекнула она.