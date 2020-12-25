Россияне смогут выбрать цифровой рубль для зачисления пенсии, если такая форма российский валюты будет внедрена. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью на телеканале RTVI .



«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», — отметила Набиуллина. Она добавила, что решение о выпуске цифровой валюты еще не принято.

Напомним, ЦБ начал общественные консультации по поводу создания цифрового рубля в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.