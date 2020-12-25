Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все виды обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в ФРП, уточнив, что исключение составляют производство табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, пищевая промышленность, а также полиграфический бизнес.

«Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей сроком до семи лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Фактически мы уравняли условия программы «Приоритетные проекты» и самой востребованной флагманской программы фонда «Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения», — отметил министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.



«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует большего объема финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по наиболее популярной программе фонда «Проекты развития» составляет 500 миллионов рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 миллиардов рублей», — подчеркнул министр.