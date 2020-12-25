Фонд развития промышленности со следующего года снижает базовую ставку с 5% до 3% годовых. Об этом в понедельник объявили в организации.

«Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял решение снизить с 1 января 2021 года базовую ставку по программам ФРП до 3%. По ряду программ финансирования уже действует ставка 1%, что позволяет кредитовать промышленные предприятия на максимально выгодных условиях», — заявил министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

При этом все опции, позволяющие снижать базовую ставку, остаются в силе. Например, по программе «Проекты развития» ставка может быть снижена еще на 2 процентных пункта и составить 1% годовых, если заемщик предоставит в качестве обеспечения по новому проекту банковскую гарантию или если в рамках проекта будет приобретено преимущественно российское оборудование.

По программе «Цифровизация промышленности» базовая ставка будет составлять 3% годовых, при этом ставка будет снижена до 1%, если заемщик использует российское программное обеспечение или привлекает отечественного системного интегратора.

По программам «Станкостроение», «Комплектующие изделия» и «Конверсия» ставка в первые три года останется на уровне 1% годовых, при этом для проектов, одобренных экспертным советом ФРП после 1 января 2021 года, по истечении первых трех лет займа ставка составит 3% вместо 5% годовых.

По программе «Лизинговые проекты» ставка также останется на уровне 1% годовых для обрабатывающих производств, а для других лизинговых проектов, в рамках которых приобретается отечественное оборудование и которые будут одобрены экспертным советом ФРП после 1 января 2021 года, ставка также будет снижена с 5% до 3%.



С 2015 года Фонд развития промышленности профинансировал более 750 проектов с общей сумму займов свыше 171 млрд рублей. Общий бюджет проектов превысил 420 млрд рублей. Благодаря займам ФРП заемщики запустили 260 новых производств или увеличили выпуск продукции, подчеркивается в релизе.

