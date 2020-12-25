Москва и Московская область возглавили список самых популярных регионов среди телефонных мошенников (28,8% всех звонков), пишет РБК . Компания BI.ZONE составила список регионов с наибольшим числом мошеннических звонков. Так, за год мошенники сделали около 15 млн звонков, СберБанк получил более 3,4 млн жалоб на них (в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн жалоб).

В число самых популярных регионов среди телефонных мошенников вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%), Краснодарский край (3,4%), Свердловская (3,1%), Ростовская (2,4%), Самарская (2,3%) области. Среди целей мошенников также жители Челябинской, Нижегородской и Новосибирской областей (по 2%), Татарстана и Башкирии (по 1,9%), а также Красноярского края (1,5%).

Самое большое количество нежелательных звонков приходится на дневное (14:00) и вечернее время (с 16:00 до 20:00). Меньше всего звонят с 14:00 до 15:10. Среди дней недели самым популярным является четверг (19,95% звонков), далее идут понедельник (19,27%) и вторник (19,25%). Чуть реже мошенники звонят по пятницам (18,44%) и средам (17,63%). Выходные дни наименее популярны (4,68% в субботу и 0,78% в воскресенье).

В рабочее время потенциальные жертвы более загружены и не склонны вникать во все детали, поэтому их проще обмануть, тогда как в обеденный перерыв, вечером и в выходные дни сделать это сложнее, так как люди никуда не спешат и проявляют больше осторожности, объясняют эксперты.

В Центробанке предупредили об учащении случаев мошенничества перед Новым годом и назвали признаки, которые позволят распознать аферистов.