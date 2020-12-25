Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Саровбизнесбанка на уровне «ruА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, сильной позицией по капиталу, адекватными оценками прибыльности, ликвидности, качества активов, гарантийного портфеля и корпоративного управления. Ключевым фактором, оказывающим положительное влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера, банка ВТБ, при необходимости», — поясняется в сообщении агентства.

«Эксперт РА» напоминает, что Саровбизнесбанк — крупнейший по размеру активов банк Нижегородской области, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также на операциях на рынке межбанковского кредитования. «Агентство отмечает невысокую долю банка на российском банковском рынке при значимых позициях и адекватной сети присутствия на региональном уровне. В то же время значительная концентрация клиентской базы на одном регионе рассматривается в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической конъюнктуры в домашнем регионе», — указано в релизе.

Несмотря на то, что в рассматриваемом периоде для банка было характерно снижение показателей достаточности собственного капитала (за годовой период с 1 ноября 2019-го показатель Н1.0 снизился с 19,6% до 16,2%, а значение Н1.1 и Н1.2 уменьшилось с 16,3% до 13,9%), текущие показатели рассматриваются как высокие. Положительно на рейтинговую оценку влияют адекватная рентабельность и высокая операционная эффективность бизнеса банка. Также агентство отмечает низкий уровень кредитных потерь, исторически характерный для банка.

Кредитный портфель банка составляет основу его активов (80%) и представлен прежде всего ссудами банкам и некредитным организациям. Кредитное качество контрагентов на рынке МБК оценивается как высокое. Розничный кредитный портфель преимущественно состоит из необеспеченных потребительских ссуд . Доля просроченной задолженности по ссудам, выданным юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, составила около 2% на 1 ноября 2020 года, что рассматривается как низкий уровень, однако отмечается рост объемов пролонгированной задолженности с 2% до более чем 6% во II квартале 2020 года.

Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их высокой концентрации на домашнем регионе. Агентство отмечает негативную динамику ключевого источника фондирования банка: так, объем привлеченных средств физлиц и ИП сократился на 24% за период с 1 августа по 1 ноября текущего года, что руководство банка связывает, в частности, с падением привлекательности вкладов для розничных клиентов на фоне снижения ключевой ставки Банком России, а также ожидаемого ужесточения налогового законодательства.

«Качество корпоративного управления, по мнению агентства, соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Согласно обновленным данным, присоединение банка к ВТБ может завершиться в 2022 году. На момент публикации пресс-релиза бизнес-план на 2021 год не был утвержден, однако ожидается, что при любом из вероятных сценариев рентабельность и достаточность капитала будут поддерживаться на уровнях не ниже характерных для банка в 2020 году», — говорится в релизе «Эксперт РА».

Также агентство отозвало рейтинг кредитоспособности Евразийского Банка без его подтверждения. Ранее у банка был рейтинг «ruВ» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам, а также отказом банка от актуализации рейтинга», — поясняют аналитики.



Они напоминают, что в декабре 2020 года Совкомбанком было заключено соглашение с казахстанским АО «Евразийский банк» о покупке 100% российского Евразийского Банка .