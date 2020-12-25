Посетители портала Банки.ру смогут принять участие в выборе обладателя премии в номинации «Человек года — 2020». До 23:59 мск 15 января 2021 года идет предложение кандидатур, после чего на форуме Банки.ру стартует голосование. А пока вы еще можете успеть предложить собственного кандидата.

Конкурс «Человек года» проводится на портале с 2010 года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для посетителей портала.

Победителя участники форума выбирают сами, отдавая свои голоса за номинантов. Победителем по итогам 2019 года стала участница форума под ником bhuma.

«Приятно участвовать в данном конкурсе и тем более приятно быть победителем. Поздравляю всех с началом конкурса! Желаю всем участникам вдохновения и творчества. Не останавливаться на достигнутом, продолжать свою информационную деятельность. И после победы также активно помогать пользователям сайта в выборе нужного продукта, услуги. Пусть всем сопутствует удача! Успехов и побед!» — прокомментировала пользователь под ником bhuma.

Банки.ру — крупнейший финансовый супермаркет Рунета, предлагающий продукты банковского, страхового и инвестиционного рынков, а также продукты микрофинансовых организаций. Услуги проекта помогают найти наиболее выгодные условия по заданным параметрам, что значительно экономит время клиента.

В 2020 году ежемесячная аудитория портала составляла 10 млн пользователей, из них 0,5 млн человек приходили общаться на форум.

Сегодня на форумах в Интернете собираются люди со всех уголков мира. Форум Банки.ру один из самых главных и доступных ресурсов для повышения финансовой грамотности населения и решения вопросов пользователей.

Ранее звания «Человек года» удостаивались Clevelus (в 2010 году), Ambr (2011), @mike (2012), Tiagr (2013), alan-k (2014), Desperado17 (2015), дай (2016), 5lexxx (2017), Карасик (2018).