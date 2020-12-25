Банк России вынес новую серию постановлений о привлечении кредитных организаций к административной ответственности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Постановления вынесены в понедельник, 28 декабря, в отношении банка «Открытие» (четыре), Хоум Кредит Банка и Тинькофф Банка (по одному) по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Кроме того, вынесено постановление о привлечении компании «Росгосстрах» к административной ответственности по статье 15.34.1 КоАП («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»). Оно также предусматривает штраф и еще не вступило в силу.

«Необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — гласит соответствующая статья КоАП.

В минувшую пятницу, 25 декабря, ЦБ вынес постановления о привлечении к административной ответственности «Открытия», Тинькофф Банка, ВТБ и Альфа-Банка ; в документах фигурировали статья 14.29 и другие статьи КоАП; неделей раньше постановление по статье 14.29 было вынесено в отношении Альфа-Банка. Все документы также предполагают штрафы и пока не вступили в законную силу.



Более подробно причины привлечения участников финансового рынка к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.