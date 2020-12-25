Банк России ведет переговоры о передаче Московского Индустриального Банка Промсвязьбанку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Мы, действительно, ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах», — сообщили в ЦБ.

Регулятор отмечает, что особенности бизнес-модели снижают привлекательность МИнБанка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для ПСБ, развивающего близкие направления.



Центробанк 22 января 2019 года объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора.