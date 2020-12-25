Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, пишет РБК . Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ «Кто выходит с рынка в период кризиса». По оценке аналитиков, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса. Так в экономике снижается число проблемных организаций и высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

Число вновь зарегистрированных предприятий резко сократилось, особенно весной 2020 года, в последующие месяцы число входящих предприятий выросло, но пока количества потенциально более производительных компаний недостаточно, чтобы заменить ушедшие с рынка. Также действующие высокопроизводительные предприятия сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса. Работники могут вынужденно устраиваться на менее производительные рабочие места, что может нивелировать положительное влияние очищающего эффекта кризиса, предупреждают эксперты.

Экономисты ЦБ также указывают, что на дальнейшую ликвидацию компаний в России могут повлиять отложенные вторичные эффекты. Так, в связи с действием моратория на банкротство всплеск ликвидаций в середине 2020 года отражал только добровольные выходы с рынка. Когда мораторий будет снят, рост закрытий бизнеса может ускориться: начнутся отложенные ликвидации по инициативе контрагентов. В 2021 году может сформироваться более устойчивая и продолжительная по сравнению с 2020 годом тенденция к росту числа ликвидированных предприятий, предупреждают эксперты.

Для преодоления последствий кризиса и выхода экономики на траекторию роста необходимо стимулировать появление новых предприятий, а также поддерживать действующие производительные организации, в особенности молодые компании с большим потенциалом роста, советуют аналитики ЦБ. Высвобождаемые с ликвидированных предприятий работники получат больше возможностей, чтобы находить рабочие места на предприятиях с высоким потенциалом роста производительности труда и зарплаты.

Только посткризисная конъюнктура определит, способны ли были ушедшие компании выжить, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, «созидательное разрушение» сейчас больше связано с тем, что происходит внутри компаний. Из компаний уходят долгосрочно нежизнеспособные практики, связанные с исключительно офлайновым потреблением и производством услуг, жесткой организационной структурой, бумажным оборотом, пояснил он.