Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило Совкомбанку кредитный рейтинг «AA-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте НКР.

«Высокая оценка рыночных позиций Совкомбанка определяется масштабами его бизнеса. Совкомбанк — один из крупнейших частных банков России, занимает девятое место по активам и 10-е по капиталу на 1 ноября 2020 года и стабильно входит в топ-10 по объему привлеченных средств населения», — говорится в релизе.



Отмечается, что в 2020 году бизнес банка рос значительно быстрее рынка: за девять месяцев объем активов по международным стандартам увеличился на 38%, что усилило позиции Совкомбанка в корпоративном и розничном кредитовании. В октябре Банк России включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

Бизнес банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам, замечают аналитики.



Агентство позитивно оценивает бизнес-модель Совкомбанка, а также успешный опыт интеграции приобретаемых кредитных и иных финансовых организаций.

Вероятность экстраординарной поддержки Совкомбанка со стороны регулятора оценивается как умеренно высокая.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести заметное увеличение запаса ликвидных активов, а также дальнейшее усиление диверсификации бизнеса. К снижению рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное ослабление показателей рентабельности, снижение запаса капитала, значительный рост склонности к риску, ухудшение структуры фондирования.