📰 Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода, пишет РБК . Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг. Представитель ФАС признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию. Источник, близкий к одному из производителей стали, назвал «странным» предложение ФАС ввести экспортные пошлины, потому что они «искажают конкурентный рынок».

📰 Минфин подготовил проект приказа о внесении изменений в методику разработки программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, пишет «Коммерсант» . Ведомство предложило снизить для регионов нижнюю границу участия в покрытии убытков с 5% до 0,1%. В пояснительной записке к проекту указано, что это должно стать стимулом для появления программ в условиях существующего или ожидаемого дефицита бюджетов большинства субъектов. Страховщики в реанимацию закона верят слабо, несмотря на то что недавно правительство ужесточило подход к предоставлению гражданам нового жилья взамен утраченного от ЧС в случае, если оно не было застраховано.

📰 Темпы роста российской интернет-экономики в этом году немного снизятся относительно предыдущих лет, пишет «Российская газета» . Это прогнозируют в Российской ассоциации электронных коммуникаций. Но тем не менее они останутся достаточно высокими — 15—16%. Основные драйверы — электронная коммерция и цифровой контент. В ассоциации это объясняют тем, что развитие цифрового контента и электронной коммерции зависит от розничных потребителей, а в этом году из-за пандемии в онлайн переместилось потребление как товаров, так и контента. А инфраструктура, маркетинг и реклама зависят от корпоративных бюджетов, которые в этом году сокращаются из-за кризиса и связанных с пандемией ограничений.

📰 Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе, пишет РБК . Об этом говорится в исследовании группы сервисов «Актион Образование». Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина (47%) опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. Среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.