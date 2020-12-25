Органам местного самоуправления в России предложат активно развивать цифровые возможности взаимодействия с гражданами. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью ТАСС.



По его словам, это предусмотрено в разрабатываемом Минюстом совместно с другими ведомствами и региональными властями проекте Основ государственной политики в области развития местного самоуправления на период до 2030 года.

«В этом документе мы отдельно подчеркиваем необходимость развития обратной связи с жителями муниципалитетов, когда решаются вопросы местного значения», — сообщил глава Минюста.

Это, добавил он, предполагает в том числе внедрение инновационных цифровых форматов обмена информацией между органами местного самоуправления и гражданами, использование информационно-коммуникационных технологий и систем электронного взаимодействия.