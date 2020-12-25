Московский Кредитный Банк (МКБ) начал сотрудничество с группой компаний ФСК по программам ипотечного кредитования. Совместная программа банка и застройщика позволяет приобрести квартиру, включая объекты с машино-местами и кладовками, а также коммерческую недвижимость на привлекательных условиях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма ипотечного кредита в рамках программы — 700 тыс. рублей, максимальная сумма неограниченна. Минимальная ставка на покупку жилой недвижимости — 5,95%. Взять ипотечный кредит на приобретение коммерческой недвижимости можно по ставке от 9,5%.

Предложение действительно на всех объектах застройщика.