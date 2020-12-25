Стартовала совместная акция Россельхозбанка, платежной системы JCB и авиакомпании «Победа» «Скидка 20% на «Победу» с картой JCB», сообщает пресс-служба кредитной организации. В период действия специального предложения держатели карт JCB Россельхозбанка смогут приобретать авиабилеты на все направления полетов авиаперевозчика в любые доступные даты с 20-процентной скидкой.

Акция продлится до 20 апреля 2021 года включительно.



«Чтобы воспользоваться предложением, клиентам банка необходимо будет перейти на сайт «Победы», при оформлении билетов ввести промокод JCB2020 и оплатить бронь картой JCB Россельхозбанка. Скидка будет применяться к базовым и пакетным тарифам авиакомпании максимум на пять трансакций по каждой карте JCB банка в период проведения акции», — говорится в релизе.