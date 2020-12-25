Правительство России одобрило внесение на ратификацию протокола об изменениях в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент», — говорится в сообщении Кабмина.

Протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Она предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Протоколом определен ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

Пересмотр договоров с иностранными партнерами ведется в рамках поручения президента Владимира Путина. В своем обращении к нации в марте 2020 года глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%.