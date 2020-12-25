Регионы получат еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент.

Вопрос о выделении очередного транша был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря.