Абсолютное большинство россиян (80%) планируют провести новогоднюю ночь дома, показал опрос Райффайзенбанка. Праздновать на центральной площади своего города планируют только 8% опрошенных, а в ресторан пойдут всего 3%. И почти никто не запланировал путешествий на этот день.



Согласно исследованию, 30% опрошенных изменили планы, чтобы остаться дома. И главной причиной сделать это стала сложная эпидемиологическая обстановка. Однако каждый четвертый участник опроса все-таки хочет совершить поездку в первые дни 2021 года. Самыми популярными направлениями стали города юга России, внутренние горнолыжные курорты и Санкт-Петербург.

Почти 20% опрошенных путешественников считают приемлемыми риски, связанные с распространением коронавируса. А 12% заявили, что не видят рисков для себя. Остальные намерены строго соблюдать меры предосторожности во время поездки.

Почти 30% опрошенных планируют купить страховку от коронавируса, чтобы в случае необходимости покрыть финансовые риски.