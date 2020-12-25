Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 9,92%, до 27 179 долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 09:05 мск воскресенья.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас «добыта» большая часть биткоинов.