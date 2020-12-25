Банк «Открытие» запустил в интернет-банке «Бизнес-портал» несколько новых опций, сообщает пресс-служба кредитной организации. В частности, стали удобнее процессы обслуживания кредитов, получения инкассации и проверки контрагентов.



«Оформить заявление на частичное досрочное погашение возобновляемых кредитных линий в разделе «Кредиты» теперь можно «день в день» — до 15:00 московского времени. В режиме онлайн стало возможно получить повышение лимита экспресс-овердрафта: банк уведомит о предстоящем изменении лимита в «Бизнес-портале» за пять рабочих дней. При желании клиент может отказаться от увеличения лимита», — говорится в релизе.

В разделе «Зарплатный проект» можно выбрать любые виды выплат по зарплатным ведомостям: от зарплат, аванса, премий и отпускных до социальных пособий, материальной помощи и возврата НДФЛ.

В разделе «Инкассация» можно подписывать документы для подключения инкассации без посещения офиса.

В «Бизнес-портале» банка можно бесплатно проверить своих контрагентов по базе «Светофор» через разделы «Сервисы», «Контрагенты» и «Мои счета» (при создании платежа). Кроме того, доступны финансовая аналитика доходов по контрагенту, возможность передать контрагенту дополнительную информацию в выставленном счете.

Интернет-банк для клиентов МСБ также теперь дает возможность давать согласие на списание средств со счета без посещения офиса и без оформления бумажных документов, а также изменить или отозвать заранее данное согласие.

Для компаний — участников ВЭД появились новые опции для оформления валютных операций. Для подготовки распоряжений на списание с транзитного счета валютной выручки реализованы возможности создавать распоряжение из ленты операций по транзитному счету; быстрый поиск трансакции по сумме/контракту; курс конвертации для зачисления выручки на рублевый счет.

В раздел «ВЭД» добавлены готовые бланки международных контрактов для оформления новых сделок. Также появилась возможность распечатать документы валютного контроля до отправки в банк.