В 2021-м среднегодовой курс национальной валюты к американской составит 71,6, к европейской — 87,5, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса крупнейших банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств.

Самый оптимистичный прогноз по рублю представили в СберБанке: там ожидают его укрепления до 67 и 74 против доллара и евро соответственно. Главными факторами роста станут глобальное ослабление «американца» и спрос на рисковые активы по мере восстановления мировой экономики, отмечает стратег по рынкам валют и процентных ставок банка Николай Минко.



Отметку ниже 70 рублей за доллар в новом году предрекают в FinExpertiza. По словам члена совета директоров компании Агвана Микаеляна, помимо позитива на рынке сырья и прохождения США этапа турбулентности в связи с выборами рубль поддержит завершение в 2021 году строительства «Северного потока – 2». Курс валют будет равен 69 рублей в середине года и в конце, но сильной волатильности в течение года все же не избежать, уверен управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

По мнению аналитиков Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Совкомбанка и АКРА, среднегодовой курс валют удержится в диапазоне 70–72 рубля за доллар и 86–89 рублей за евро. Схожую оценку при благоприятном развитии событий в 2021-м приводит и доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова. Прогноз основан на снижении показателей заболеваемости COVID-19, хорошей динамики макроэкономических показателей и мирового товарного рынка, поделилась она. По словам руководителя инвестиционного направления MKB Private bank Валентина Журбы, позитивные новости относительно вакцин против коронавируса позволят перезапустить мировую экономику с вероятным ростом спроса на нефть и металлы, а денежные единицы развивающихся стран, включая рубль, могут стать бенефициарами этих процессов.

«Средний курс в новом году составит 75 рублей за доллар и 90 рублей за евро. При дальнейшем росте стоимости энергоносителей нацвалюта может окрепнуть. Однако маловероятно, что средняя цена на нефть в 2021-м превысит 50 долларов за баррель», — отметили в банке «Ак Барс».

В 2021 году рубль будет выглядеть лучше валют других развивающихся стран, согласилось большинство опрошенных. По словам главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, волатильность курса в новом году нивелируют фундаментальные преимущества РФ, например, низкая инфляция, умеренный спад ВВП, невысокий уровень госдолга. В результате рубль будет соответствовать динамике группы стабильных валют на развивающихся рынках. Например, таких как Венгрия, Румыния, Индия и др.

В 2021-м курс нацвалюты может быть подвержен и новым проверкам на прочность. По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, основной фактор риска для рубля сводится к санкциям Запада, которые могут реализоваться по трем направлениям: хакерские атаки на ведомства США, обвинения из-за инцидента с Навальным и строительство «Северного потока – 2». В случае реализации геополитических рисков не исключено обновление максимумов 2020-го, предположила эксперт «Финама» Анна Зайцева.

Нацвалюта вновь может оказаться под сильным давлением в I квартале 2021-го, вернувшись к отметке 80 рублей за доллар, полагает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. Она обращает внимание на наличие двух групп противоречивых факторов, которые повлияют на валютный рынок. Первая заключается в санкционных рисках. Вторая — смягчение монетарной политики в мире и глобальный рост аппетита к риску. Но их не следует применять ко всем развивающимся рынкам, подчеркнула эксперт. По ее мнению, для динамики российской валюты будет иметь значение, входит ли ее резкое укрепление в планы правительства. Ведь чем слабее рубль, тем выше валютные доходы бюджета. После турбулентного начала года нацвалюта может вернуться к диапазону фундаментальной стоимости 70—75 рублей за доллар и завершить год в пределах этой отметки, заключила аналитик.