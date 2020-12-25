СберБанк предлагает малому и микробизнесу воспользоваться новыми опциями, говорится в релизе финучреждения.

Теперь клиенты — юридические лица смогут без комиссии:

осуществлять безлимитные платежи — совершать неограниченное количество переводов на счета юридических лиц клиентам других банков;

переводить физическим лицам до 300 тыс. рублей в месяц;

вносить любую сумму через банкомат.

Также клиенты банка смогут сэкономить до 30% на валютном контроле по сравнению со стандартным тарифом.

«Чтобы подключить новые опции, надо перейти в личный кабинет в интернет-банке «СберБизнес», затем в области управления тарифами выбрать блок «Опции». Среди опций, возможных к подключению, отметить необходимую и нажать кнопку «Подключить». Опции доступны на всех пакетах услуг, кроме «Легкого старта», который предназначен для старта бизнеса», — сказано в сообщении.