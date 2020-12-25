Российские банки в ноябре сократили выдачу кредитных карт сразу на 8,2% по сравнению с октябрем, выдав минимальное с июня количество «пластика» — 691,4 тыс. карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российские банки в ноябре сократили выдачу кредитных карт сразу на 8,2% по сравнению с октябрем, выдав минимальное с июня количество «пластика» — 691,4 тыс. карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

При этом, по данным компании, выдача кредиток сокращается второй месяц подряд, однако если за октябрь банки оформили лишь на 1,4% меньше новых карт в месячном выражении, то уже в ноябре выдачи сократились на 8,2%.

Одновременно впервые с июля уменьшился и средний кредитный лимит по картам — на 4,6%, до 66,2 тыс. рублей. В результате денежный объем выдачи кредитных карт в ноябре снизился более чем на 12% по сравнению с предшествовавшим месяцем — до 45,8 млрд рублей.

«Кредиторы изменили не только свои процессы в области одобрения заявок на кредитные карты, но и изменили свои лимитные политики, ограничивающие величину устанавливаемого по карте кредитного лимита. Скорее всего, такие изменения сделаны в целях управления кредитными рисками и являются мероприятиями по снижению возможных потерь в будущем, так как кредитная карта была и остается наиболее сложным видом банковского кредита для потребителей», — пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.



При этом до конца года эксперт не ждет каких-либо существенных изменений в динамике выдачи кредитных карт.

По данным ЦБ, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7%, а на начало декабря долги граждан перед кредитными организациями почти достигли 20 трлн рублей.