Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» дал россиянам советы по покупке и продаже иностранной валюты.

Как рассказал эксперт, покупать валюту лучше всего в моменты снижения ее стоимости относительно рубля: для доллара это курс ниже 80 рублей, для евро — ниже 90 рублей. А продавать — на пике ее роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93—94 рубля.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — добавил Тузов.

Помимо этого, эксперт пояснил, что, хотя российский рубль и не возвращается к прежним уровням, циклы роста и спада валюты повторяются. И именно в периоды укрепления национальной валюты стоит покупать доллары и евро, а в моменты ослабления рубля продавать их.

Кроме того, Тузов посоветовал делать долгосрочные вложения в долларовые накопления, так как это позволит сохранить средства от инфляции.

Ранее Тузов также объяснил, почему в ближайшее время курс американской валюты не вернется к отметке в 65 рублей за доллар. Эксперт объяснил, что на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США.