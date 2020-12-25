Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК , его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только:

российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

иностранные акции, допущенные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ;

российские гособлигации;

облигации российских эмитентов (кроме структурных и облигаций, выплаты по которым, в том числе проценты, зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств). Кредитный рейтинг эмитента должен быть не ниже установленного ЦБ;

облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран — членов ЕС, ЕАЭС, либо Великобритании и Северной Ирландии, либо компаний, учрежденных в указанных странах, при условии, что между этим государством и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения;

ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичному обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России. У клиента должна быть информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам;

паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов, а также паи закрытых ПИФ , не ограниченных в обороте.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России и крупнейшим участникам рынка.

Также законопроект предусматривает, что Центробанк сможет ограничивать заключение банками или профучастниками договоров на покупку финансовых инструментов даже квалифицированными инвесторами, если клиенту предоставили неполную или недостоверную информацию о продукте и возможных рисках, а также в том случае, если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Кроме того, ограничения могут затронуть договоры, по которым инвестор получит выплату или процент ниже двух третей действующей в это время ключевой ставки ЦБ.

Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года). Закон был принят летом этого года. Неопытные инвесторы должны будут сдавать тест для покупки сложных инструментов, в случае провала которого не смогут потратить на них больше 100 тыс. рублей.