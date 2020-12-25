Регулятор подготовил законопроект, определяющий доступные неопытным инвесторам инструменты. Среди них — российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, и гособлигации.
Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только:
- российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
- иностранные акции, допущенные к публичному обращению в России и включенные по меньшей мере в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ;
- российские гособлигации;
- облигации российских эмитентов (кроме структурных и облигаций, выплаты по которым, в том числе проценты, зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств). Кредитный рейтинг эмитента должен быть не ниже установленного ЦБ;
- облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран — членов ЕС, ЕАЭС, либо Великобритании и Северной Ирландии, либо компаний, учрежденных в указанных странах, при условии, что между этим государством и Россией заключен договор об избежании двойного налогообложения;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичному обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России. У клиента должна быть информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам;
- паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов, а также паи закрытых ПИФ, не ограниченных в обороте.
РБК направил запрос в пресс-службу Банка России и крупнейшим участникам рынка.
Также законопроект предусматривает, что Центробанк сможет ограничивать заключение банками или профучастниками договоров на покупку финансовых инструментов даже квалифицированными инвесторами, если клиенту предоставили неполную или недостоверную информацию о продукте и возможных рисках, а также в том случае, если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Кроме того, ограничения могут затронуть договоры, по которым инвестор получит выплату или процент ниже двух третей действующей в это время ключевой ставки ЦБ.
Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года). Закон был принят летом этого года. Неопытные инвесторы должны будут сдавать тест для покупки сложных инструментов, в случае провала которого не смогут потратить на них больше 100 тыс. рублей.
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