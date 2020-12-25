Азиатско-Тихоокеанский Банк выплатил клиентам более 4 млн рублей по требованию ФАС России, говорится в релизе ведомства.

Ранее ФАС выдала кредитной организации предупреждение из-за ухудшения условий начисления кешбэка без уведомления клиентов.

«В апреле 2020 года Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) внес ряд изменений в условия программы лояльности «Статус»: отменил начисление баллов кешбэка по ряду категорий покупок, сохранив только начисления по специальным категориям; повысил минимальную сумму покупок, необходимую для начисления баллов. При этом банк нарушил предусмотренный договором порядок внесения изменений и информирования клиентов. Обновленная редакция тарифов была раскрыта на сайте банка только спустя месяц их фактического применения», — отмечается в сообщении.

Потребители же, ориентируясь на прежние условия, не получили ожидаемый кешбэк.

«Для устранения негативных последствий, возникших в результате действий банка, ФАС России сообщила Азиатско-Тихоокеанскому Банку о необходимости в том числе выплаты клиентам денежных средств. Их размер должен был быть равным доходу, недополученному клиентами в результате начисления баллов кешбэка в связи с односторонним внесением изменений в программу «Статус» без предварительного уведомления», — прокомментировала начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Право на получение компенсации должно было быть предоставлено всем гражданам, являвшимся в апреле 2020-го участниками этой программы, в том числе бывшим клиентам банка, расторгнувшим на дату предупреждения договоры.



«В результате исполнения предупреждения ФАС России банк выплатил более четырех миллионов рублей, в том числе 3 997 847 рублей были автоматически начислены действующим клиентам, а 110 971 рубль был выплачен девяти бывшим клиентам банка, подавшим заявление на получение компенсации», — заключила Сергеева.