Герман Зубарев назначен заместителем председателя Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, назначение вступает в действие с 25 декабря. Зубарев будет курировать департамент безопасности и департамент информационной безопасности.

Герман Зубарев родился в 1978 году. Высшее образование получил по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление». Занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ.

В Центробанке Зубарев работает с 2012 года. В 2017—2020 годах занимал должность советника председателя Банка России.



Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР.