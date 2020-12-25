Совет Федерации на заседании в пятницу ратифицировал протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром. Документ внесен на ратификацию правительством РФ.

Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр от 5 декабря 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Он был подписан 8 сентября 2020 года.

«Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что в свою очередь вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В документе указывается, что «изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами, через которые такие доходы проходят транзитом».

Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями. К таким исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, ЦБ, пенсионными фондами, страховыми компаниями обеих стран, а также публичными компаниями Кипра и РФ, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем пятнадцатипроцентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов. В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере 5%. Эта пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у получателей дохода и статуса резидента Кипра или РФ.

Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130—150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды. 25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить с 2% до 15% ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.