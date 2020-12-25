Совет Федерации одобрил закон, направленный на серьезное снижение финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Сейчас налоговый мониторинг как форма контроля, предотвращающая претензии налоговых органов за счет обеспечения им доступа к данным налогового учета налогоплательщиков, доступен только крупным компаниям, которые соответствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченных за год, составляет не менее 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов — не менее 3 млрд рублей. Закон снижает эти критерии в три раза: по сумме налогов — до 100 млн рублей, а по суммарной выручке и стоимости активов — до 1 млрд рублей. Для начала налогового мониторинга компании достаточно будет соответствовать хотя бы одному из этих критериев. Упрощаются и процедуры налогового контроля.

Для целей патентной системы налогообложения документ расширяет понятие стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов по аналогии с единым налогом на вмененный доход. Также уточняется порядок расчета подлежащего уплате за 2020 год налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом предусмотренного освобождения от уплаты авансового платежа за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал. Авансовый платеж, исчисленный за полугодие 2020 года, будет учитываться при исчислении общей суммы налога, подлежащей уплате в соответствующий бюджет за 2020 год.

Документ также регламентирует «особенности применения налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных организаций (с налогового периода 2020 года) в случае их реорганизации».