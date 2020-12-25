Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил поправки к законодательству, гарантирующие выплаты по больничным не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Изменения внесены в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Платить больничный не ниже МРОТ теперь будут бессрочно. Эта мера действовала до конца года в целях поддержки людей во время пандемии. Она защищает доходы работников, имеющих небольшой стаж или заработную плату», — сказал первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на заседании верхней палаты парламента.

Одобренный закон также устанавливает механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателями. «Это гарантирует людям получение всех положенных выплат в срок и в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя», — добавил Турчак.